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        Haberler Gündem Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 19:05 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:05
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        Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Menteşe Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        "Yakın akrabayı öldürme" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç, Ortaköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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