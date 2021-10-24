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Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da haraç çetesine operasyon! - Haberler
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Muğla Fethiye'de haraç çetesi çökertildi: 6 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, esnaflardan haraç aldığı tespit edilen çeteye yönelik polis ekiplerince yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Muğla'da haraç çetesine operasyon! - Haberler
DHA

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, liderliğini B.Ö.'nün yaptığı çetenin Fethiye Sanayi Sitesi'nde bulunan esnaflardan haraç aldığı bilgisini edindi.

DHA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler, çete üyelerinin sanayi içerisinde yedek parça satışı yapan G.A.'dan zorla para almaya çalıştığını tespit etti.

Ekiplerce ifadesine başvurulan G.A., yanına gelen kişilerin B.Ö.'nün adamları olduğunu söylerken, çete üyelerinin kendisinden 10 bin lira para istediğini, zorla araca bindirip senet imzalamaya çalıştıklarını ve kendisi dışında 2 mağdurun daha darp edilerek parasının alındığını belirtti.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, nitelikli yağma suçu işleyen çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ifadesine başvurulan G.A.'nın, çete üyeleriyle dün buluşacağı belirlendi. Çete üyelerinin istediği haraçtan 3 bin lirayı belirlenen adrese götüren G.A. parayı şüphelilere verdi. Parayı alan 6 şüpheli bindikleri araçla bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri takibe aldıkları aracı kısa süre içerisinde durdurarak, Ç.I., B.Ö., B.Ö.Ö., T.Y., S.B. ve M.T.'yi gözaltına alırken, yapılan aramada G.A.'nın verdiği 3 bin lira para ile bir adet pala ele geçirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, zarar gören başka mağdurların olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Çete üyelerinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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