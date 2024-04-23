Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla-Fethiye karayolu Göcek mevkisinde, Ünal Aybek'in (75) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; sürücü Aybek, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.