Muğla'da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sertaç Yılmaz (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 01.30 sıralarında Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Yasin Yayla yönetimindeki otomobil, Sertaç Yılmaz’ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücü Yılmaz ile arkasındaki Feriha Katan ağır yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Elmacık kemiğinde ve çenesinde kırıklar oluşan Katan ile dalak yırtılması nedeniyle ameliyata alınan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yılmaz, bugün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Katan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
1.48 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil sürücüsü Yasin Yayla’nın 1.48 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hazırlanan ilk tutanakta Yayla’nın sola dönüş kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın ise kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi.
SÜRÜCÜNÜN AVUKAT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Avukat olduğu öğrenilen sürücü Yayla, dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yayla, çıkarıldığı Muğla 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.