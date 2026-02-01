Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Muğla'da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 13:41 Güncelleme: 01.02.2026 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sertaç Yılmaz (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 01.30 sıralarında Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Yasin Yayla yönetimindeki otomobil, Sertaç Yılmaz’ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücü Yılmaz ile arkasındaki Feriha Katan ağır yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Elmacık kemiğinde ve çenesinde kırıklar oluşan Katan ile dalak yırtılması nedeniyle ameliyata alınan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yılmaz, bugün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Katan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        1.48 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil sürücüsü Yasin Yayla’nın 1.48 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hazırlanan ilk tutanakta Yayla’nın sola dönüş kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın ise kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi.

        SÜRÜCÜNÜN AVUKAT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Avukat olduğu öğrenilen sürücü Yayla, dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yayla, çıkarıldığı Muğla 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Borsa İstanbul'da rekorlar nereye kadar devam eder? Altındaki yüskeliş borsayı nasıl etkiler?

        Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 19,3 değer kazanırken özellikle son 2 haftalık performansı göz doldurdu. Yabancı alımlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı New York ve Londra'da yapılan yatırım bankaları toplantılarının ardında...
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları