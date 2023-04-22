Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile her gün, her saat güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre 22 Nisan Cumartesi günü Muğla Ula'da art arda depremler meydana geldi. İşte 22 Nisan son depremler listesi...