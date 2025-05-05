Ayrıca yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından sokaklara bırakılan yiyecek ve atıklarla beslenmesinin engellenmesi de kararlar arasında yer aldı. Özellikle bazı ilçelerde, domuzların bilinçli şekilde beslendiği tespit edilirken, bu tür uygulamaların hem doğal yaşamı bozduğu hem de halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu ifade edildi. Konuyla ilgili sesli ve yazılı duyuruların yapılmasının ise kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından sağlanacağı belirtildi.