Muğla'da 250 bin fidan toprakla buluştu



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TÜRKİYE'de orman yangınları açısından en hassas illerin başında gelen ve yüzde 68'i ormanlık olan Muğla'nın 13 ilçesinde, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 253 bin fidan dikildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "2021 yılında en yoğun orman yangınlarını Muğla'da yaşadık. 52 bin hektarlık alanımız zarar gördü. Yanan ağaçların üretim çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı. Geçen yıl 215 bin kilogram tohum ve 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Düzeyn mevkiinde, 'Türkiye Yüzyılına Nefes' sloganıyla Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumhur Çoban, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Baro Başkanı Av. Levent Akgün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

'YENİ NESİLLERE AKTARMAK EN BAŞTA GELEN GÖREVLERİMİZDENDİR'

Vali Orhan Tavlı ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanların, alınan nefesin ve suyun ana kaynağı olduğunu belirterek, "Bizler, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız. Kültürümüz, tüm bitkiler ve hayvanlar dahil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler. Atalarımızdan, babalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre ve yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizdendir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle aşırı yüksek sıcaklıklarla aşırı düşük nem, şiddetli rüzgarlarla birleşerek orman yangınlarının kontrol altına alınmasını güçleştirmekte kontrol altına alma süresini uzatmaktadır. Meydana gelen orman yangınlarını, ormanı yeşil vatan bilerek kahramanca savunan alev savaşçıları sayesinde bu olumsuzluklara rağmen kontrol altına alabildik. Orman teşkilatımızın kahraman mensupları, desteğe gelen kurumlarımızın personelleri ve gönüllü vatandaşlarımız hep birlikte yangınlara karşı cansiperane bir mücadele yürüttü" dedi.

'GEÇEN YIL 215 BİN KİLOGRAM TOHUM VE 5 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

Halk oyunu gösterisinin ardından günün ve anlam önemini belirten konuşma yapan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak da amaçlarının ağaç sevgisini geliştirmek, çevreye olan duyarlılığa dikkat çekmek, geleceğe nefes olmak olduğunu söyledi. Yasin Yaprak, il genelinde 253 bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydederek, "Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarında büyük artış gözlemleniyor. 2021 yılında en yoğun orman yangınlarını Muğla'da yaşadık. 52 bin hektarlık alanımız zarar gördü. Yanan ağaçların üretim çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı. Yeniden orman kurmak ve yeşertmek için etüt projelerimizle gençleştirme ve ağaçlandırma yapılacak alanları belirledik. Geçen yıl 215 bin kilogram tohum ve 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk" diye konuştu. .

'MUĞLA'DA 1 MİLYON 156 BİN 983 HEKTAR ORMAN BULUNUYOR'

AK Parti Milletvekili Yelda Gökcan ise Muğla'nın 1 milyon 156 bin 983 hektar ormana sahip olduğunu belirterek, "Bu ormanların tamamı yangınlara birinci derece hassas ormanlardır. Yangınlara karşı hem havadan hem karadan teknolojinin son imkanları kullanılarak mücadele ediliyor. Yangınlarla mücadelede 1379 işçi, 96 arazöz, 34 su tankeri, 133 ilk müdahale aracı, 14 dozer, 14 greyder ve 7 treyler kara gücünü oluşturuyor. Konuşlanan 9 su atma özelliği taşıyan helikopter, 6 uçak ile yangınlarla mücadelede hava gücünü oluşturuyor" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte katılımcılar akasya, fıstık çamı, kara servi, erguvan, defne, harnup, sedir ve dut olmak üzere 5 bin fidanı toprakla buluşturdu. 13 ilçede ise 253 bin fidan dikildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-11 14:18:40



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