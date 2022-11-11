Bodrum'da suçüstü yakalanan 2 kişiye ormana döktükleri molozlar geri toplatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da suçüstü yakalanan 2 kişiye ormana döktükleri molozlar geri toplatıldı

DHA

Bodrum'da suçüstü yakalanan 2 kişiye ormana döktükleri molozlar geri toplatıldı


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormana moloz döken 2 kişi, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalanıp, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu. Döktükleri molozlar ise geri toplatıldı.
Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte, 15 Ekim itibarıyla inşaat faaliyetleri yeniden başladı. Bu kapsamda, geçmişte kentte büyük bir sorun haline gelen ve doğaya gelişigüzel bırakılan çöp, hafriyat ve molozların önüne geçilmesi için de denetimler sıklaştırıldı. Denetimler sırasında Konacık Mahallesi'nde, doğaya moloz döken 2 kişi zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı Moloz döken 2 kişi hakkında yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.
Bodrum Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada "Bodrum'a ve doğaya zarar vermek isteyenlerle mücadelemiz sürüyor. İnşaat atıklarını ormanlık alana atan şahıslar, ekiplerimiz tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında işlem uygulanmasının ardından ise molozlar şahıslara toplatılarak moloz döküm alanına gönderildi" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-11-11 14:57:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla ve ilçelerinde fidan dikildi
YEREL HABERLER Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla ve ...
Muğla'da 250 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Muğla'da 250 bin fidan toprakla buluştu
Bodrum'da çekek alandaki ahşap teknede çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Bodrum'da çekek alandaki ahşap teknede çıkan yangın ...
Bodrumspor zirve aşkına
YEREL HABERLER Bodrumspor zirve aşkına
Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da bacanağını av tüfeğiyle öldüren zanlı hakim karşısına çıkarıldı
YEREL HABERLER Muğla'da bacanağını av tüfeğiyle öldüren zanlı hakim ...
10 Kasım 1. Büyük Tlos Kriteryumu bisiklet yarışları, Muğla'da yapıldı
YEREL HABERLER 10 Kasım 1. Büyük Tlos Kriteryumu bisiklet yarışları, ...
Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen ...
Muğla'da Atatürk'e Saygı Gençlik 29. Yol Koşusu yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da Atatürk'e Saygı Gençlik 29. Yol Koşusu ...
Bodrumspor iki kulvarda tutulmuyor
YEREL HABERLER Bodrumspor iki kulvarda tutulmuyor
(Görüntülü) MUĞLA ATA&#039;SINI CUMHURİYET MEYDANI&#039;NDAKİ TÖRENLE ANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA ATA'SINI CUMHURİYET ...
Muğla'da imam hatip öğrencileri zeytin ve mermer atıklarından organik gübre üretti
YEREL HABERLER Muğla'da imam hatip öğrencileri zeytin ve mermer ...
Muğla'daki KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'daki KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı
Denizden tomruk nakliyatı
YEREL HABERLER Denizden tomruk nakliyatı
Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Fethiye Fenerbahçeliler Derneği'nden FTSO Başkanı Çıralı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Fethiye Fenerbahçeliler Derneği'nden FTSO Başkanı ...
Muğla'da karadan ulaşımın olmadığı noktalarda kesilen ağaçlar tekneyle taşındı
YEREL HABERLER Muğla'da karadan ulaşımın olmadığı noktalarda kesilen ...
Fethiye'de koydaki kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de koydaki kaçak yapılar yıkıldı
Seydikemer'de TDİOSB toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Seydikemer'de TDİOSB toplantısı yapıldı
Lüks gemi "The World", 182 yolcusuyla Marmaris'e geldi
YEREL HABERLER Lüks gemi "The World", 182 yolcusuyla Marmaris'e ...
Muğla'da evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da kışlık sebze tarla günü etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da kışlık sebze tarla günü etkinliği yapıldı
(Görüntülü) EVLERDEN 381 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EVLERDEN 381 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ...
Evlerden 381 bin liralık hırsızlık yapan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden 381 bin liralık hırsızlık yapan 3 şüpheli, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.