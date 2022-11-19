Büyük ikramiyeyi satan bayinin sahibi: Talihlinin gelmesini bekliyoruz 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük ikramiyeyi satan bayinin sahibi: Talihlinin gelmesini bekliyoruz 

DHA

Büyük ikramiyeyi satan bayinin sahibi: Talihlinin gelmesini bekliyoruz 


Fırat AKAY/FETHİYE(Muğla),(DHA) SÜPER Loto'da büyük ikramiye 187 milyon 594 bin 521 TL sahibini buldu. 6 bilen talihli kuponunu Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir bayide oynadı. Bayi sahibi Hakan Volkan (58), " Herkes gibi biz de talihlinin gelmesini bekliyoruz. Kime çıktığı yakın zamanda belli olacaktır. Bayimize ilk defa bu kadar yüksek bir rakamla ikramiye çıktı" dedi. Süper Loto'da haftalardır devreden 187 milyon 594 bin 521 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. İkramiye Fethiye Dispanser Caddesi'ndeki Volkan Market'ten oynanan bir bilete isabet etti. 13 Kasım'da yapılan çekilişteki şanslı numaralar 4-9-13-32-33-44 oldu. Büyük ikramiyenin kime çıktığı ise merak konusu oldu. BAYİMİZE İLK DEFA BU KADAR YÜKSEK BİR RAKAMLA İKRAMİYE ÇIKTI 2 yıldır Milli Piyango Loto Bayiliği yaptığını belirten Hakan Volkan, ikramiye kendi bayisine çıktığı için mutlu olduğunu belirtti. Volkan, " Herkes gibi biz de talihlinin gelmesini bekliyoruz. Bayimize ilk defa bu kadar yüksek bir rakamla ikramiye çıktı. Denizli'den sonra Türkiye'de en büyük ikinci ikramiye ve bizim bayimize çıktığı için mutluyuz. Bizim için güzel bir duygu. Bu sonuçta bir şans oyunu, herkese çıkma ihtimali var. İnsanlar az da olsa şansını denerse birileri bu işten sevinecek. Dilerim aynı duyguları bir daha yaşarız. Fethiye'de 30 bayi var bunların içerisinden bize çıkması ve şanslı olmak güzel bir şey" dedi. Sürekli şans oyunları oynadığını belirten vatandaşlardan Cengiz Tokatlı, "Talihlinin gelmemesi normal çünkü çok para çıktı. Bu şans ve bende devamlı şansımı deniyorum. Devamlı buradayım ve bu bayiden şans oyunları oynayacağım. Daha çok sayısal ve kazı kazan oynuyorum" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Muğla / Bodrum DHA
2022-11-19 13:41:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumspor galibiyet istiyor
YEREL HABERLER Bodrumspor galibiyet istiyor
(Görüntülü) BODRUM&#039;DA KÜFÜRLÜ KONUŞMA UYARISI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BODRUM'DA KÜFÜRLÜ KONUŞMA UYARISI ...
BODRUM'DA KÜFÜRLÜ KONUŞMA UYARISI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 YARALI
YEREL HABERLER BODRUM'DA KÜFÜRLÜ KONUŞMA UYARISI SİLAHLI KAVGAYA ...
Bodrum'da küfürlü konuşma uyarısı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bodrum'da küfürlü konuşma uyarısı silahlı kavgaya ...
(Görüntülü) MUĞLA - FETHİYE&#039;DE YABANCI TURİSTLER DALGALARA RAĞMEN DENİZE GİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - FETHİYE'DE YABANCI ...
(Görüntülü) MUĞLA&#039;DA 42 SÜRÜCÜYE &#039;YÜKSEK SES&#039; CEZASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA'DA 42 SÜRÜCÜYE 'YÜKSEK ...
(Görüntülü) MUĞLA - BODRUM&#039;DA SAHTE İÇKİDEN ÖLEN TUMANBAY TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - BODRUM'DA SAHTE İÇKİDEN ...
Fethiye'de yabancı turistler dalgalara rağmen denize girdi
YEREL HABERLER Fethiye'de yabancı turistler dalgalara rağmen denize ...
Bodrum'da sahte içkiden ölen Tumanbay toprağa verildi
YEREL HABERLER Bodrum'da sahte içkiden ölen Tumanbay toprağa verildi
Fethiye'de polis ve bekçilere halkla ilişkiler ve iletişim semineri verildi
YEREL HABERLER Fethiye'de polis ve bekçilere halkla ilişkiler ve ...
Bodrum'da sahte içkiden yaşamını yitirdiği öne sürülen kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Bodrum'da sahte içkiden yaşamını yitirdiği öne ...
Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği 6 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği 6 kaçak göçmen ...
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
İş yeri sahibinin 20 TL yardım yaptığı şüphelinin lokantadan hırsızlık anı kamerada
YEREL HABERLER İş yeri sahibinin 20 TL yardım yaptığı şüphelinin ...
(Görüntülü) MUĞLA - BODRUM&#039;DA LOKANTADAN HIRSIZLIK, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - BODRUM'DA LOKANTADAN ...
Ortaca'da camiler "sıfır atık merkezi" oluyor
YEREL HABERLER Ortaca'da camiler "sıfır atık merkezi" oluyor
Bodrum'da restorandaki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
YEREL HABERLER Bodrum'da restorandaki hırsızlık anı güvenlik ...
Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
(Görüntülü) BİSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCUĞU KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCUĞU KAMERADA
Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran kişi ...
Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bodrum'da sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Bodrum'da sağanak etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.