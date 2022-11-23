Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan sürücüye 9 bin 563 lira ceza

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, motosikletini kasksız ve yüzüstü yatarak kullanan ve sosyal medyada bu anlardan görüntüleri paylaşılan O.K.'ye (20), 9 bin 563 lira ceza kesildi.
Fethiye ilçesi Karaçulha çevre yolunda giden kasksız sürücü O.K., bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücü, hem kendi hem de trafiktekilerin can güvenliğini tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen tehlikeli yolculuk, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. İlçe merkezinde polis ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsü O.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kurallara uymama' ve 'kask takmama' suçlarından toplam 9 bin 563 lira ceza kesildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2022-11-23 12:52:39
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