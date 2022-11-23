Muğla'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Panikle araçtan 2 kişinin vücudunda yanıklar oluştu.

Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi'nde A.Y.K. yönetimindeki 48 AAN 776 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Yangını fark edip, yol kenarına park eden sürücü ile yanındaki B.A., panikle araçtan indi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Alevlerin sardığı otomobil ise hurdaya döndü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2022-11-23 15:04:47



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