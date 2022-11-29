Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kızıyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Aynur Ün (56), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için bekleyen Aynur Ün ve kızına bir sürücü durup, yol verdi. Duran aracın önünden yolun karşısına geçmek isteyen Aynur Ün'e, sol şeritten gelen Mert A.'nın kullandığı 48 AGJ 484 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje fırlayan Aynur Ün, ağır yaralandı, kızı ise şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kaza yerinde yapılan Ün, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye gelen Ün'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, otomobil sürücüsü Mert A.'yı gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-29 18:39:42



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