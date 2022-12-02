Horladığı için uyaran arkadaşını uyurken 20 bıçak darbesiyle öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, horladığı için kendisini uyaran mesai arkadaşı Kenan Maral'ı (29) uyuduğu sırada 20 yerinden bıçaklayarak öldüren güvenlik görevlisi Muzaffer Eser (28), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-12-02 20:58:35
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