Fethiyespor seri istiyor

Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! İksir niteliğinde mucize karışım tüm hastalıklara savaş açıyor

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FETHİYE (Muğla), (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Erhan Altın yönetiminde ilk maçında evinde Pazarspor'u 1-0 yenerek silkinen Fethiyespor, yarın sahasında Weecoins Kırklarelispor'la kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Eren Gökmen'in yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. Ev sahibi Fethiyespor'da sarı kart cezalısı orta saha Selçuk Alibaz müsabakada görev yapamayacak. 18 puanlı Fethiye'de Erhan Altın, Kırklarelispor'u da yenip seri yakalamak istediklerini dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA

2022-12-03 12:41:42



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