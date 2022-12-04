Fethiyespor - Weecoins Kırklarelispor: 1-0

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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FETHİYE, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Eren Gökmen, Faruk Yağlı, Levent Yeşilyurt

FETHİYESPOR: Enes Doğancan, Tahacan, İlyas, Onur Taha, Rıdvan, Selim, Sinan (Dk. 82 Burak Özduman), Aykut (Dk. 90+4 Şahan), Berkin (Dk. 68 Halil), Oktay (Dk. 81 Mustafa)

WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Mehmet Atakan (Dk. 78 Enes Karakuş), Sinan, Burak, Ömercan (Dk. 63 Ensar), Hüseyin Eray (Dk. 90 Şevki), Furkan, Serhat (Dk. 63 Mert), Enes İslam (Dk. 90 Sabrican), Murat, Hasan Emre

GOL: Dk. 33 Oktay (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Rıdvan, Selim, Sinan, Onur Taha (Fethiyespor), Murat (Kırklarelispor)

KIRMIZI KART: Dk. 53 İlyas (Fethiyespor)TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta son maçında evinde Pazarspor´u 1-0 yenerek çıkışa geçen Fethiyespor, bu kez sahasında Weecoin Kırklarelispor´u aynı skorla mağlup etti: 1-0.

Maçın 33´üncü dakikasında Oktay, Fethiyespor´a 3 puanı getiren golü attı. Fethiyespor´da Rıdvan 53´te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla 2´de 2 yapan Fethiyespor 21 puana yükselip üst sıralar için umutlandı. Konuk Kırklarelispor ise 25 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-12-04 15:04:17



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