Muğla'da göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama

Fırat AKAYMehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ile Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, dün Marmaris ve Datça ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 4 araca da el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8´i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY Mehmet Çil
2022-12-06 14:08:59
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