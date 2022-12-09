Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonunda 9 gözaltı

CAVİT AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Gümrük Müdürlüğü'nde düzenlenen rüşvet operasyonunda, 5´i memur, 9 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, Marmaris Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan bazı memurların rüşvet aldıkları bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polisin bugün sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, memurlar Y.Ç., M.G.B., İ.K., A.D., C.D., gemi acentesi çalışanı M.Y., tanker şoförleri G.D., U.A. ve E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'ndeki odaları ile evlerinde arama yapıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla CAVİT AKGÜN
2022-12-09 15:56:47
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