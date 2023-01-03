Fethiyespor'da 3 ayrılık

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, iç transferde 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Dış transferde bugüne kadar stoper Sezer Özmen, orta saha oyuncuları Azad Filiz ve Umut Sönmez'i kadrosuna dahil eden Fethiyespor, Halil Köçer, Mustafa Apardı ve Oğuzhan Bayram'la yola devam etmeme kararı aldı. Yönetim kurulu, teknik ekibin raporu doğrultusunda 3 oyuncuya kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Forvette görev yapan Mustafa bu sezonun ilk yarısında Fethiyespor formasını 18 maçta giyerken 1 kez gol sevinci yaşadı. Orta saha oyuncusu Halil ise 13 maça çıkarken, Oğuzhan Bayram yalnızca 2 müsabakada şans bulabildi. Fethiye'de daha önce Selçuk Hakalmaz ve Oğuz Özden de ayrılmıştı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-01-03 10:58:52



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