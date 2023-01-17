Bodrumspor'da 2 yolcu daha

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek başlayan ve 3'üncü sıraya yükselen Bodrumspor'da Süleyman Güneş ve Musa Caner Aktaş ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda 2 sezon geçiren santrfor Süleyman Güneş, 2'nci Lig ekibi İskenderunspor'la anlaşırken, sezon başında transfer edilen Musa Caner ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.
Geçen sezon Bodrumspor'la 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Süleyman, yeşil-beyazlı formayla 65 maçta 11 gol attı. Musa Caner ise 10 resmi karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarstı. Kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcuya emekleri için teşekkür edildi. Bodrumspor daha önce Adis Jahovic, Ali Türkan, Dejan Drazic, Harun Alpsoy ve Bahadır Erol ile vedalaşmıştı. DHA-Spor Türkiye-Muğla
2023-01-17 10:29:07
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