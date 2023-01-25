Bodrum'da istinat duvarı çöktü, devrilen kepçenin operatörü öldü

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çalışma sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu yola devrilen kepçenin operatörü Mervan Öztekin (38) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi´nde meydana geldi. Mervan Öztekin'in kullandığı kepçe, istinat duvarında çalışma yapılırken duvarın aniden çökmesiyle yola devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kepçede sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Öztekin'in, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Öztekin´in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kepçenin kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-25 17:01:26



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