Fethiyespor, golcü Murat'la el sıkıştı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Kırklarelispor'dan 34 yaşındaki forvet Murat Yılmaz'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Sakaryaspor, Ankaraspor, Eyüpspor, Tuzlaspor, Amed SK, Ankaragücü, Altınordu, Adanaspor, Başakşehir, Tavşanlı Linyit gibi bir çok önemli takımlarda forma giyen Murat Yılmaz'a Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" denildi.

Gurbetçi golcü ilk yarıda Kırklareli formasıyla 18 maçta 2 gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2023-01-26 11:32:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.