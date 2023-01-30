Kazada ölen Ceren'in son görüntüleri, doğum günü kutlamasından (3)

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANAN SÜRÜCÜNÜN YARDIM İSTEĞİ KAMERADA

Marmaris ilçesinde, dereye uçan otomobildeki Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Mustafa Besleme'nin kaza sonrasında bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Besleme'nin, "Sahil güvenliği arayın. Ölüyor, ölüyor yetişin" sözleriyle yardım istediği anlar yer aldı. (DHA)Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) -FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-30 18:38:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.