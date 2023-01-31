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Çağdaş Bodrumspor şampiyonluk yarışında

DHA

Çağdaş Bodrumspor şampiyonluk yarışında


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Çağdaş Bodrumspor, ilk sezonunda şampiyonluk yarışı veriyor. Bu sezon çıktığı ligde 12 maçlık galibiyet serisiyle liderliğe yükseldikten sonra 2 mağlubiyet alıp koltuktan inen Bodrum ekibi, hafta sonu konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 78-66 yenerek Süper Lig yarışındaki iddiasını yeniden kanıtladı. Hakan Yapar ve Erkan Veyseloğlu gibi önemli yerlilerin bulunduğu kadrosunda daha önce Süper Lig'de görev yapan Chris Warren ve Horace Spencer da yer alan Çağdaş Bodrum, 17 hafta sonunda 14 galibiyetle lider Mersin Büyükşehir Belediyespor'u tek galibiyet geriden takip ediyor. 
Bitime 13 haftanın kaldığı ligde normal sezonu lider bitirerek şampiyonluğu elde edecek ekip, adını direkt Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak. Basketbolda büyük atılım yaparak Bodrum Spor Salonu'ndaki maçlarını tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynayan Çağdaş Bodrum, Süper Lig'e çıkarsa Türkiye'nin turizm cenneti ilçe ilk kez potada en üst ligde temsil edilecek. Bodrum'un futbol takımı Bodrumspor da yine Çağdaş Bodrum gibi bu sezon ilk kez yer aldığı Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e çıkma yolunda zirve yarışı veriyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2023-01-31 11:26:00

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