Yelkenlide 83 kaçak göçmen ile 2 Rus organizatör yakalandı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan 83 kaçak göçmen ile 2 Rus organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Mayıs'ta saat 08.25'te Datça'nın Kuzgun Burnu açıklarında yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan bir grubu fark etti. Tekneyi durduran ekipler, Afganistan ve Irak uyruklu 83 kaçak göçmen ile 2 Rus organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan Ivan Sudnıshnıkov (39) ile Viacheslav Molchanov (29) da tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Cavit AKGÜN

2023-05-23 15:31:35



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