Bodrum'da 35 kaçak göçmen kurtarıldı, 21 kaçak göçmen yakalandı
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 kaçak göçmen ise kurtarıldı, 21 kaçak göçmen ise yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Ağustos saat 00.50'de Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler 22 Ağustos saat 07.00'da Bodrum açıklarında lastik botla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-08-24 11:34:34