Bodrum'da maki yangını

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.
Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisinde, saat 18.30 sıralarında, maki yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arazöz, itfaiye araçları ve helikopterler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında, söndürme çalışmaları sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-08-25 19:21:27