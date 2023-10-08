Bodrum FK ağır yara aldı 1'inciLig'de lider Eyüpspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan Bodrum Futbol Kulübü zirve yarışında ağır yara aldı. Bu maça kadar oynadığı son 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde edip üst sıralara tırmanan yeşil-beyazlılar rakibinin güçlü kadrosu karşısında direnemedi. İlk yarıyı 2-0 mağlup tamamlayan Bodrum FK 3-0'lık mağlubiyetle lider Eyüpspor'un şimdiden 7 puan gerisine düştü. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise hakem kararlarını eleştirdi. Maç sonu yaptığı değerlendirmede hakemin doğru maç yönetemediğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Verilecek pozisyonların verilmediğini gördük. Pozisyonların hepsinde hakemin değerlendirmesi yanlıştı. Hakemin doğru maç yönettiğini düşünmüyorum" dedi.

1'inciLig'de lider Eyüpspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan Bodrum Futbol Kulübü zirve yarışında ağır yara aldı. Bu maça kadar oynadığı son 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde edip üst sıralara tırmanan yeşil-beyazlılar rakibinin güçlü kadrosu karşısında direnemedi. İlk yarıyı 2-0 mağlup tamamlayan Bodrum FK 3-0'lık mağlubiyetle lider Eyüpspor'un şimdiden 7 puan gerisine düştü. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise hakem kararlarını eleştirdi. Maç sonu yaptığı değerlendirmede hakemin doğru maç yönetemediğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Verilecek pozisyonların verilmediğini gördük. Pozisyonların hepsinde hakemin değerlendirmesi yanlıştı. Hakemin doğru maç yönettiğini düşünmüyorum" dedi.

Geçmiş maçlara oranla hücumda etkili olamadıklarını belirten Taşdemir, "Özellikle bazı arkadaşlarımızın performans düşüklüğü oyunun çözülmesine neden oldu. Savunma yapan takım değiliz. Genel oyununuzu sahaya süremedik" diye konuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,