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        Çağdaş Bodrum seri peşinde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:18
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        Çağdaş Bodrum seri peşinde
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        BASKETBOLSüperLigi´nde geçen hafta güçlü rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek 10 maçta 3 galibiyete ulaşan Çağdaş Bodrum Spor yarın 1 galibiyetle düşme hattında son sırada bulunan Samsunspor'u seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bodrum Belediyesi'nin araç tahsisiyle ilçeden karşılaşmaya gitmek isteyen taraftarlar için saat 16.00'da Bitez'deki Bodrum Spor Salonu'nun önünden ücretsiz otobüs kaldırılacak. 

        Maç öncesi açıklama yapan Çağdaş Bodrum Spor Antrenörü Ender Arslan, takımın her hafta daha da birbiri ile uyum yakaladığını ve sahada daha iyi bir oyun sergilediğini söyledi. Arslan, "Galatasaray galibiyeti bizim için çok önemli ve değerli. Çok iyi mücadele ettik. Zaten son birkaç haftadır hakikaten iyi basketbol oynuyoruz. Bu kez bu güzel oyunu sonuca da yansıttığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyetin daha da değerli olması için evimizdeki hedef maçlarımızdan biri olan Samsunspor maçı, ligdeki mücadelemiz açısından çok daha önemli bir hale geldi. Sezonda hedef maçlarımızdan birisini muhakkak kazanmak istiyoruz" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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