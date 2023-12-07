Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Demirtaş Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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