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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:27
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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Demirtaş Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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