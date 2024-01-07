Çağdaş Bodrum - Aliağa Petkim: 62-80
SALON:Menteşe
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı
ÇAĞDAŞ BODRUM: Johnson 17, Artis 10, Alibegovic 7, Ahmet 6, Can, Warren 9, Moore 8, Erkan 3, Cavit Ege 2, Fatih, Berkay
ALİAĞA PETKİM: Aldridge 12, Efianayi 25, Thomas 18, Yunus, Simmons 6, Starks 10, Mahir 5, Yavuz 4, Emre
1. PERİYOT: 19-19
İLK YARI: 36-45
3. PERİYOT: 53-58
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanan Çağdaş Bodrum evinde Aliağa Petkimspor'a 80-62 yenildi. Başa baş geçen ilk periyot 19-19 berabere sonuçlanırken, konuk Aliağa Petkim ikinci çeyreği 45-36 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün olan taraf Aliağa Petkim oldu ve İzmir temsilcisi son çeyreğe 58-53 önde girdi. Son periyotta farkı açan Aliağa Petkim, salondan 18 sayı farkla galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Cavit AKGÜN / MUĞLA,
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