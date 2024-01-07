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        Çağdaş Bodrum - Aliağa Petkim: 62-80

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:59
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        Çağdaş Bodrum - Aliağa Petkim: 62-80
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        SALON:Menteşe

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı

        ÇAĞDAŞ BODRUM: Johnson 17, Artis 10, Alibegovic 7, Ahmet 6, Can, Warren 9, Moore 8, Erkan 3, Cavit Ege 2, Fatih, Berkay

        ALİAĞA PETKİM: Aldridge 12, Efianayi 25, Thomas 18, Yunus, Simmons 6, Starks 10, Mahir 5, Yavuz 4, Emre

        1. PERİYOT: 19-19

        İLK YARI: 36-45

        3. PERİYOT: 53-58

        TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanan Çağdaş Bodrum evinde Aliağa Petkimspor'a 80-62 yenildi. Başa baş geçen ilk periyot 19-19 berabere sonuçlanırken, konuk Aliağa Petkim ikinci çeyreği 45-36 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün olan taraf Aliağa Petkim oldu ve İzmir temsilcisi son çeyreğe 58-53 önde girdi. Son periyotta farkı açan Aliağa Petkim, salondan 18 sayı farkla galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Cavit AKGÜN / MUĞLA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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