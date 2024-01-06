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        Muğla'da kavgada yaralanan otobüs şoförü 9 gün sonra hayatını kaybetti

        Muğla'da, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:36
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        Muğla'da kavgada yaralanan otobüs şoförü 9 gün sonra hayatını kaybetti
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        Muğla'da, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Ula ilçesinde kavga sırasında düşüp başından yaralanan, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen otobüs şoförü Sabahattin Burçgün, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

        29 Aralık'ta Gökova Mahallesi'nde bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü Sabahattin Burçgün, muavin Ogulcan Berkay Öztürk ile otobüste yolcu olarak bulunan A.A. arasında kavga çıkmıştı.

        Kavga sırasında düşerek kafasını çarpan Burçgün, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Menteşe ilçesinde gözaltına alınan A.A. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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