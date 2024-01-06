Datça'da 18. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu yapıldı
Muğla'nın Datça İlçesinde 18. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu yapıldı.
Muğla'nın Datça İlçesinde 18. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu yapıldı.
Türkiye Yüzme Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla Taşlık Plajı'nda yüzme maratonu düzenlendi.
Uzun ve kısa parkurda yapılan maratona, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 500 sporcu katıldı.
Yüzücü Aysu Türkoğlu, maratona katılmaktan büyük keyif aldığını belirtti.
Yarışları izleyen Sayıl Günay da Türkiye'nin birçok köşesinde kar, kış ve soğuk hava etkili olurken Datça'da güzel bir havanın yaşandığını söyledi.
Datça'da her mevsim baharı yaşadıklarını dile getiren Günay, "Yıl boyunca Datça'da denize girebiliyoruz. O yüzden çok şanslıyız. Etkinlik çok güzel. Yunanistan, İngiltere ve Lüksemburg'dan katılım sağlayan yüzücüler var. Bu güzel etkinliği gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.