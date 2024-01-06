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        Datça'da 18. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı

        Muğla'nın Datça İlçesinde 18. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 18:22 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:27
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        Datça'da 18. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı
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        Muğla'nın Datça İlçesinde 18. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı.

        Türkiye Yüzme Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı, Datça Be­le­di­ye­si ile Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası iş bir­li­ğin­de, orman yan­gın­la­rı­na far­kın­dalık oluşturmak amacıyla Taş­lık Pla­jı'n­da yüzme maratonu düzenlendi.

        Uzun ve kısa par­kurda yapılan maratona, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 500 sporcu katıldı.

        Yüzücü Aysu Türkoğlu, maratona katılmaktan büyük keyif aldığını belirtti.

        Yarışları izleyen Sayıl Günay da Türkiye'nin birçok köşesinde kar, kış ve soğuk hava etkili olurken Datça'da güzel bir havanın yaşandığını söyledi.

        Datça'da her mevsim baharı yaşadıklarını dile getiren Günay, "Yıl boyunca Datça'da denize girebiliyoruz. O yüzden çok şanslıyız. Etkinlik çok güzel. Yunanistan, İngiltere ve Lüksemburg'dan katılım sağlayan yüzücüler var. Bu güzel etkinliği gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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