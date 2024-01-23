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        Yalıkavakspor'un rakibi Benfica oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:28
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        Yalıkavakspor'un rakibi Benfica oldu
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        AvrupaHentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Kadınlar Avrupa Kupası'nda adını son 8'e yazdıran Yalıkavakspor'un rakibi belli oldu. Bodrum ekibi kura torbasında bulunan Sport Lisboa E Benfica ile eşleşti. Portekiz'in lig lideri olarak oldukça güçlü bir rakip ile eşleşen Yalıkavakspor, Mart'ın ikinci haftasında ortak belirlenecek bir tarihte rakibi ile Portekiz'de son 8 ilk karşılaşmasını oynayacak. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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