Yalıkavakspor'un rakibi Benfica oldu
AvrupaHentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Kadınlar Avrupa Kupası'nda adını son 8'e yazdıran Yalıkavakspor'un rakibi belli oldu. Bodrum ekibi kura torbasında bulunan Sport Lisboa E Benfica ile eşleşti. Portekiz'in lig lideri olarak oldukça güçlü bir rakip ile eşleşen Yalıkavakspor, Mart'ın ikinci haftasında ortak belirlenecek bir tarihte rakibi ile Portekiz'de son 8 ilk karşılaşmasını oynayacak.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,
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