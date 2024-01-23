Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, yaralı üsteğmeni Köyceğiz'de ziyaret etti

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ı Köyceğiz'deki baba ocağında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 00:17 Güncelleme: 23.01.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, yaralı üsteğmeni Köyceğiz'de ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ı Köyceğiz'deki baba ocağında ziyaret etti.

        Ayaydın, Köyceğiz ilçesi Köyceğiz Mahallesi'ndeki evde, yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran, anne Gülcan Duran, baba İhsan Duran, kardeşi Mine İftar ve nişanlısı Merve Kayadibi ile bir araya geldi. Ayaydın, Duran ile aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Ayaydın, yaptığı konuşmada, "Kontrole gittiğinde muhtemelen sana bir istirahat daha verecekler. Nişanlın da yanında. İnşallah kısa sürede iyileşirsin." dedi.

        Duran'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam söylediğini belirten Ayaydın, "Cumhurbaşkanımız seni gözlerinden öpüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın nişanlına da sözü var. Sizi evlendirme sözü verdi. İnşallah sen iyileşir iyileşmez Cumhurbaşkanımız sizi evlendirecek. İnşallah seni evlendirip tekrar görevine döneceksin. Her zaman beni arayabilirsiniz ne ihtiyacınız varsa yapmaya hazırım." diye konuştu.

        Duran ise "Görevime kaldığım yerden geri döneceğim. Vatanıma milletime hizmet edeceğim." dedi.

        Duran'ın nişanlısı Merve Kayadibi ise nişanlısı eve geldiği için çok iyi hissettiğini ifade etti. Nişanlısıyla gurur duyduğunu belirten Kayadibi, nişanlısının kısa sürede toparlayacağını dile getirdi.

        Oğluyla gurur duyduğunu kaydeden baba Duran da "Allah bu acıları bir daha kimseye yaşatmasın. Şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

        Ayaydın daha sonra Şırnak'ta 10 ay önce mayına basarak gazi olan astsubay çavuş Hasan Acar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Ziyarete, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu
        8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor

        Benzer Haberler

        AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, ilçe ziyaretle...
        AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, ilçe ziyaretle...
        AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, ziyaretlerini sürdürdü
        AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, ziyaretlerini sürdürdü
        "Bodrum Kitap Günleri" öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi
        "Bodrum Kitap Günleri" öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi
        Muğla'da "Ula'dayız Sporlayız Projesi" başladı
        Muğla'da "Ula'dayız Sporlayız Projesi" başladı
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın ilçe ziyaretlerini...
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın ilçe ziyaretlerini...
        Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu
        Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu