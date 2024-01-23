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        Bodrum'da yol kenarında gömülü ceset bulunmasıyla ilgili 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ümit Erol'un öldürülerek yol kenarına gömülmesiyle ilgili yargılanan tutuklu 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz yargılanan diğer 4 sanığa da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:07
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        Bodrum'da yol kenarında gömülü ceset bulunmasıyla ilgili 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ümit Erol'un öldürülerek yol kenarına gömülmesiyle ilgili yargılanan tutuklu 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz yargılanan diğer 4 sanığa da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Erol'un ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

        Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu Hasan Tahsin A, annesi Fatma Nihal A, Burak A. ve Gökhan İ. hakkında, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar Aybars Talu S, Erkan D, Sinan E. ve Tevfik Bülent S. için "delilleri yok etme ve gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

        - İlaçla bayıltıp koluna ilaç enjekte etmişler

        İddianamede sanık Hasan Tahsin A'nın annesi Fatma Nihal A. ile maktul arasında daha önce ortak yaptıkları emlakçılık işi nedeniyle alacak mevzusu bulunduğu, bu nedenle Hasan Tahsin A'nın maktule kin beslediği belirtildi.

        Olay günü maktulü kendisine ait araç kiralama şirketine çağıran sanık Hasan Tahsin A'nın, özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan sanık Burak A'dan temin ettiği ilaçları maktulün içeceğine katarak etkisiz hale getirdiği ifade edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

        "Sanık Burak A'nın alınan beyanında, Burak'ın uykulu halde olan maktule kolundan ilacı enjekte etmesi neticesinde maktulün kendisini savunmayacak duruma getirildiği, devamında sanık Hasan Tahsin A'nın bindikleri 34 ESB 308 plakalı araçla Burak'ı yol üzerinde bırakıp maktul ile birlikte Kızılağaç tarafına doğru ormanlık alana gittikleri ve burada sanık Hasan Tahsin A'nın silahla göğüs bölgesinden ateş etmek suretiyle maktulü yaraladığı belirlenmiştir. Hasan Tahsin A'nın HTS kayıtlarından da görüldüğü üzere, tekrar iş yerine döndüğü ve tekrar maktulün olduğu bölgeye gittiği, sanık Hasan'ın bu suretle maktulün öldüğünden emin olmaya çalıştığının değerlendirildiği, sonrasında Hasan'ın çalışanı olan Gökhan İ. ile birlikte maktulün olduğu bölgeye gittikleri, burada şüpheliler Hasan ve Gökhan'ın da henüz ölmemiş olan maktulü birlikte öldürdükleri tespit edilmiştir."

        İddianamede, sanıklar Hasan Tahsin A. ve annesi Fatma Nihal A'nın, sanık Erkan D. ile görüşerek hasta olan bebeğinin tedavisi vaadiyle cesedin ortadan kaldırılması teklifini yaptıkları, sanığın da kabul ettiği belirtildi.

        Sanık Erkan D'nin cesedin gömüleceği gecede sanık Fatma Nihal A'dan cesedin taşınması için battaniye aldığı aktarılan iddianamede, "Bu aşamadan sonra Erkan D'nin arkadaşları olan sanıklar Sinan E. ve Tevfik Bülent S'nin olaya dahil olduğu, cesedin taşındığı tarih olan 27/06/2022'de sanıklar Erkan, Sinan ve Bülent'in cesedin atıldığı bölgeye gittikleri, aynı bölgede baz sinyallerinden sıkça telefon görüşmeleri tespit edilmiştir. Yol üzerindeki bir marketten cesedin taşınması için alez satın aldıkları, sonrasında sanıklar Sinan ve Bülent'in, kiraladıkları 48 DS 855 plakalı araçla cesedi Kızılağaç bölgesinden alıp araca koydukları, sonrasında Ortakent yol kavşağında, yol kenarında üzerini molozlar ve çuvallarla kapatarak gömdükleri belirlenmiştir." bilgisine yer verildi.

        - Olay

        Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 29 Haziran 2022'de, kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirmişti.

        Yapılan incelemede çürümeye başlayan yetişkin bir erkeğe ait ceset bulunmuştu. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş yapılan incelemede cesedin 50 yaşındaki Ümit Erol'a ait olduğu tespit edilmişti.

        Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmış, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler biri kadın 8 şüpheliyi yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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