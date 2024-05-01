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        Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 5 tutuklama

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 2 kilo skunk ve 202 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:50
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        Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 5 tutuklama
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 2 kilo skunk ve 202 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan günü Milas’a şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe girişinde şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 2 kilo 50 gram skunk ve 202 gram kokain ele geçirildi. Ekipler, Faruk Adnan Ö.(49), Abdülkadir B. (38), Yılmaz Y. (57), Kabıra R. (56) ve Mehmet G.’yi (39) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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