Muğlaspor'dan Rıdvan Dilmen'e forma

BÖLGESELAmatör Lig 5'inci Grup'ta şampiyonluğa koşup TFF 3'üncü Lig'e çıkışını pazar günü taraftarı önünde ilan etmeye hazırlanan Muğlaspor, kulübün efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen'le buluştu. Başkan Menaf Kıyanç, yönetimden Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, Barış Yayman, Müslüm Kıyanç ve Adem Korkmaz, Muğla'ya gelen Muğlaspor ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen'i ziyaret ederek adının yazılı olduğu 48 numaralı formayı hediye etti. Memleketi Aydın Nazilli'de futbola başlayan Rıdvan Dilmen, 1979-1980 sezonunda Muğlaspor'da forma giyerek şampiyonluk yaşamıştı. Dilmen, Boluspor ve Sarıyer kariyerinin ardından Fenerbahçe'de efsane olmuştu.