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        Kazada ölen motosikletli Rus fenomen Tatiana, 'hatalı sollama' yapmış (3)

        CENAZESİTESLİM ALINDIMilas ilçesindeki motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ozolina'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:25
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        Kazada ölen motosikletli Rus fenomen Tatiana, 'hatalı sollama' yapmış (3)
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        CENAZESİTESLİM ALINDI

        Milas ilçesindeki motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ozolina'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından teslim alındı. Ozolina'nın cansız bedeni özel cenaze nakil aracı ile alınarak Milas-Bodrum Havalimanı'ndan uçakla Rusya'ya gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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