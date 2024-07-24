Kazada ölen motosikletli Rus fenomen Tatiana, 'hatalı sollama' yapmış (3)

Milas ilçesindeki motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ozolina'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından teslim alındı. Ozolina'nın cansız bedeni özel cenaze nakil aracı ile alınarak Milas-Bodrum Havalimanı'ndan uçakla Rusya'ya gönderildi.

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