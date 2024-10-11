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        Bodrum Basketbol uzatmada yıkıldı

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele eden Bodrum Basketbol, ilk maçında Sopron Basket'e uzatmada teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:15
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        Bodrum Basketbol uzatmada yıkıldı
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        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele eden Bodrum Basketbol, ilk maçında Sopron Basket'e uzatmada teslim oldu. Bodrum Spor Salonu'ndaki maçta üçüncü periyot sonunda farkı 10 sayıya çıkarmasına rağmen geriye düşüp maçı son saniye üçlüğüyle 73-73 uzatmaya taşıyan Muğla temsilcisi, 5 dakikalık uzatma bölümü sonrası parkeden 86-80 mağlup ayrıldı. Avrupa kupalarında ilk yılını geçiren Bodrum temsilcisi grupta 16 Ekim'de Slovakya'da Piestanske Cajky deplasmanına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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