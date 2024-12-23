Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopterin enkazı kaldırıldı

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptıktan hemen sonra hastane binasına çarpıp düşen, 4 kişinin hayatını kaybettiği Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin enkazı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ekiplerinin incelemesinin ardından vinçle bölgeden kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, dün saat 10.00 sıralarında Antalya'ya gitmek üzere Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptı. Sisli havada helikopter kalkıştan hemen sonra hastanenin en üst katına çarptıktan sonra yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde düşen helikopterde Sorumlu Pilot Tamer Gönül (55), Pilot Bayram Çiçek (53), Doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal'ın (34) hayatını kaybettiği tespit edildi. Helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunun boş olduğu bildirildi.

DÜŞME ANI KAMERADA Bu arada helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı görüldü. Helikopterin düşme anı da bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, helikopterin binaya çarptıktan sonra yüksek bir sesin duyulduğu, ardından helikopterin düştüğü yer aldı. Bu sırada otomobildekilerin hastane çatısından bir şey düştüğünü sanıp, 'Kıl payı kurtulduk' dediği duyuldu.