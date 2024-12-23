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        Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopterin enkazı kaldırıldı

        MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptıktan hemen sonra hastane binasına çarpıp düşen, 4 kişinin hayatını kaybettiği Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin enkazı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:50
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        Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopterin enkazı kaldırıldı
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        MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptıktan hemen sonra hastane binasına çarpıp düşen, 4 kişinin hayatını kaybettiği Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin enkazı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ekiplerinin incelemesinin ardından vinçle bölgeden kaldırıldı.

        Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, dün saat 10.00 sıralarında Antalya'ya gitmek üzere Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptı. Sisli havada helikopter kalkıştan hemen sonra hastanenin en üst katına çarptıktan sonra yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde düşen helikopterde Sorumlu Pilot Tamer Gönül (55), Pilot Bayram Çiçek (53), Doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal'ın (34) hayatını kaybettiği tespit edildi. Helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunun boş olduğu bildirildi.

        DÜŞME ANI KAMERADA

        Bu arada helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı görüldü.

        Helikopterin düşme anı da bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, helikopterin binaya çarptıktan sonra yüksek bir sesin duyulduğu, ardından helikopterin düştüğü yer aldı. Bu sırada otomobildekilerin hastane çatısından bir şey düştüğünü sanıp, 'Kıl payı kurtulduk' dediği duyuldu.

        3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

        Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemleri sonrası cenazeler, Antalya’ya gönderildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin 3 savcı görevlendirdi.

        KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEME YAPTI

        Ambulans helikopterin enkazında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile TUSAŞ görevlileri inceleme yaptı. Havanın kararması nedeniyle çevreye yerleştirilen projektörler ışığında çalışma yapıldı. Yağıştan zarar görmemesi için örtülen enkaz açılarak fotoğraflandı. Ekipler, enkazın çevreye dağılan parçalarını da tek tek inceledi. Ekiplerin çalışmasının ardından ambulans helikopterin enkazı sabaha karşı vinçle TIR'a yüklendi. Kırıma uğrayan helikopter detaylı inceleme için TUSAŞ'a götürüldü.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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