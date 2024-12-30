Endonezya'dan hareket eden gemideki mühendis Doğukan, 13 gündür kayıp

ENDONEZYA'dan Singapur'a giden yük gemisinde kaybolan mühendis Doğukan Demirtaş'tan (29), 13 gündür haber alınamıyor. Oğluyla en son 16 Aralık'ta telefonla görüştüğünü söyleyen Önder Demirtaş (57), yetkililerden yardım istedi.

Makine mühendisi Doğukan Demirtaş, 'Valentina 1' isimli yük gemisinde, 10 Eylül'de 4'üncü mühendis olarak göreve başladı. Endonezya'dan hareket eden ve Singapur'a giden gemideki Demirtaş'ın, 17 Aralık'ta kaybolduğu anlaşıldı. Mürettebat tüm gemiyi aradı ancak Demirtaş'ı bulamadı. Demirtaş için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki gemiler ile sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen mühendise ulaşılamadı. Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlayan arama çalışmaları, 7 günün sonunda olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek durduruldu. Ayrıca Demirtaş'ın en son 16 Aralık saat 13.42'de ailesiyle telefonla görüştüğü belirtildi.