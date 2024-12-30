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        Endonezya'dan hareket eden gemideki mühendis Doğukan, 13 gündür kayıp

        ENDONEZYA'dan Singapur'a giden yük gemisinde kaybolan mühendis Doğukan Demirtaş'tan (29), 13 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:05
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        Endonezya'dan hareket eden gemideki mühendis Doğukan, 13 gündür kayıp
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        ENDONEZYA'dan Singapur'a giden yük gemisinde kaybolan mühendis Doğukan Demirtaş'tan (29), 13 gündür haber alınamıyor. Oğluyla en son 16 Aralık'ta telefonla görüştüğünü söyleyen Önder Demirtaş (57), yetkililerden yardım istedi.

        Makine mühendisi Doğukan Demirtaş, 'Valentina 1' isimli yük gemisinde, 10 Eylül'de 4'üncü mühendis olarak göreve başladı. Endonezya'dan hareket eden ve Singapur'a giden gemideki Demirtaş'ın, 17 Aralık'ta kaybolduğu anlaşıldı. Mürettebat tüm gemiyi aradı ancak Demirtaş'ı bulamadı. Demirtaş için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki gemiler ile sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen mühendise ulaşılamadı. Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlayan arama çalışmaları, 7 günün sonunda olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek durduruldu. Ayrıca Demirtaş'ın en son 16 Aralık saat 13.42'de ailesiyle telefonla görüştüğü belirtildi.

        'ŞÜPHE DUYDUĞUMUZ BİR ŞEY YOK'

        Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de taksicilik yapan Demirtaş'ın babası Önder Demirtaş, "Vardiyaya inmediği için gemide olmadığı fark ediliyor. Her yer aranıyor. 18 Aralık'ta küçük oğlum Atakan'a Instagram üzerinden mesaj atıyorlar. Oğlum askerde olduğu için hemen beni arayıp, durumu anlattı. Şirketi aradım. Yetkililer, gemide bulamadıklarını, kayıp olduğunu ve Endonezya Büyükelçiliği'yle yazışmalar yaptıklarını söyledi. 7 gün boyunca denizde arama çalışmaları yapıldı. Singapur ile Liberya'da personellerin ifadeleri alındı. Umutla bekleyişimiz sürüyor. İşin takipçisiyiz. Şüphe duyduğumuz bir şey yok. Kendisi ileriye dönük hayaller kuruyordu. Son olarak 16 Aralık'ta konuştuk. 'Ne yapıyorsun güzel oğlum?' dedim, iyiydi. Yetkililerden oğlumun bir an önce bulunması konusunda yardımcı olmalarını bekliyorum. Gemide işe başlayalı 3 ay oldu. 6 aylık sözleşme yaptı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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