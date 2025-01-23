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        Muğlaspor Nurettin'le anlaştı

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'dan Nurettin Çakır'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:40
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        Muğlaspor Nurettin'le anlaştı
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        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'dan Nurettin Çakır'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Muğlaspor'umuz son 3,5 sezondur Fethiyespor forması giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nurettin Çakır'ı kadrosuna dahil etti. Nurettin Çakır, Fethiyespor ve Isparta 32 Spor forması altında şampiyonluk yaşamıştı. Nurettin Çakır için kulüp tesislerimizde Başkan Vekilimiz Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Asbaşkan Semih Soykan ve Bölge Temsilcimiz Fahri Keleş'in katılımıyla imza töreni düzenlendi" ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan Mert İslah, Fatih Taşdelen ve Nurullah Serbest ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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