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        Muğlaspor adım adım zirveye

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Tire 2021 FK'yı 1-0 mağlup eden Muğlaspor zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:25
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        Muğlaspor adım adım zirveye
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Tire 2021 FK'yı 1-0 mağlup eden Muğlaspor zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Üst üste 2'nci galibiyetini alan 33 puanlı 3'üncü sıradaki yeşil-beyazlılar, lider Balıkesirspor'la arasındaki puan farkını 5'ten 3'e düşürdü. Muğla ekibinin zirve takipçisi Silivrispor'la arasındaki puan farkı da 4'ten 1'e indi.

        Muğlaspor'da galibiyet golüne imza atan Sırat Yeşilördek bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Ligde pazar günü 32 puanı bulunan takipçisi Etimesgut Belediyespor'u konuk ettikten sonra 36 puanlı lider Balıkesirspor'a konuk olacak Muğlaspor, zorlu periyottan kayıpsız çıkarak şampiyonluk yarışına ağırlığını koymayı hedefliyor. Muğlaspor'da Çağrı Bülbül sarı kart cezalısı durumuna düştü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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