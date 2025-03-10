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        Marmaris Belediyesi'nden yıkılması için talimat verilen kaçak otele ilişkin açıklama (2)

        'YARGILAMADEVAM EDERKEN TELAFİSİ İMKANSIZ KARAR ALINMASI İMKANSIZDIR'Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:14
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        Marmaris Belediyesi'nden yıkılması için talimat verilen kaçak otele ilişkin açıklama (2)
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        'YARGILAMADEVAM EDERKEN TELAFİSİ İMKANSIZ KARAR ALINMASI İMKANSIZDIR'

        Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, Marmaris Belediyesi tarafından kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen Milli Park sınırları içinde inşaatı devam eden ve yıkılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından talimat verilen otelle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şirketimizin Marmaris'te yürütmekte olduğu proje ile ilgili olarak idari ve yargısal süreçler devam etmekte olup henüz şirketimizin yürüttüğü projeler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Marmaris Belediyesi'nin, idari istikrar ilkesi gereği daha önce kendi aldığı kararların aksine işlem yapması, yargılama devam ederken geri dönülemez, telafisi imkansız kararlar alması ve bunları uygulaması da yasal olarak imkansızdır. Kamuoyuna daha önce defaatle açıkladığımız üzere şirketimiz konu proje kapsamında, imar planı, imar durumu ve verilen yapı ruhsatlarına aykırı hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Projenin otel ve devre mülkten oluşan ilk etabı Marmaris Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarına göre inşa edilmiştir. Marmaris Belediyesi, yapı ruhsata uygun olarak tamamlandığı için iskan ruhsatı da düzenleyip, vermiştir. İskanı dahi alınmış bir yapının yıkılması veya yıkılmasına ilişkin karar alınması da yasal olarak mümkün değildir. Yerleşik Danıştay kararlarında da iskanı alınmış bir yapının sahibine kazanılmış hak sağladığı tartışmasızdır" denildi.

        'ORTADA YIKIMA İLİŞKİN BİR KARAR YOKTUR'

        Projenin ikinci etabının inşaatının da büyük ölçüde tamamlanıp, kazanılmış hak sağlayan seviyeyi geçtiğine açıklamada vurgu yapılarak, "Bugüne kadar şirketimize anılan yapıların yıkılmasına ilişkin Marmaris Belediyesi'nce alınmış hiçbir encümen kararı da tebliğ edilmemiştir. Yine bu yapıların yıkılmasına ilişkin herhangi bir resmi talimatın, yazının bulunduğuna dair ortada hiçbir bilgi ve belge yoktur. Esasen ilgili Marmaris Belediyesi de yıkım konusunda kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığını ve yargılamanın neticesini beklediklerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Ortada kesinleşmiş bir karar olması bir kenara, ortada yıkıma ilişkin bir karar dahi yoktur. Tüm bu haberlerin ve paylaşımların belli hesaplarca manipülatif amaçlarla yayıldığı tartışmasız olup ilgili platformlarda yer alan haber ve yorumların yanıltıcı, gerçeğe aykırı ve yatırımcıları yanıltmaya yönelik bilgi içerdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca, sermaye piyasasında yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgi verilerek yatırımcıların yönlendirilmesi ve piyasanın manipüle edilmesine yönelik eylemlerin suç teşkil ettiğini hatırlatır. Bu çerçevede basın yayın organları ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla şirketimiz hakkında gerçeğe aykırı haberler yayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif açıklamalar yapan ve şirketimizin ticari itibarını zedeleyerek hisse fiyatımızı manipüle etmeye çalışan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai süreci başlatma hakkımız saklıdır. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin ilgili mevzuat kamuya açıklanması gereken kapsamında her türlü bilgiyi şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak paylaşmaya devam edecektir."

        MARMARİS (Muğla),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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