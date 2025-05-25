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        Dalyan'daki çamur banyosu turistlerin ilgi odağı oldu

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Dalyan'da çamur banyosu turistlerden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:15
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        Dalyan'daki çamur banyosu turistlerin ilgi odağı oldu
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Dalyan'da çamur banyosu turistlerden ilgi görüyor. Çamuru vücutlarına sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika bekleyen turistler, duşlarda durulanıyor.

        Kaunos Antik Kenti'nin sınırlarında bulunan dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'ni, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. İztuzu Plajı, kaya mezarları ve caretta carettalarıyla ünlü mahalleye gelen turistler, çamur banyosunu ihmal etmiyor. Klorür, sodyum, hidrojen sülfür, florür ve radyoaktif radon gazı içeren 39 derece sıcaklıktaki kükürtlü sularla oluşturulan çamur banyolarının, romatizma, siyatik, kireçlenme, cilt hastalıkları, mantar, mayasıl, kaşıntı, kadın hastalıkları, damar sertliği, tansiyon, böbrek taşı gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Çamuru vücutlarına sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika duran turistler, duşlarda durulanıyor. Turistler, çamur banyosunun ardından ciltlerinde rahatlama olduğunu ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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