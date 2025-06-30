Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da orman yangınlarına karşı sıkı denetim

        MUĞLA'dajandarma komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve orman muhafaza ekipleri, yangın riski taşıyan bölgelerde 7 gün 24 saat devriye görevi yürütüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da orman yangınlarına karşı sıkı denetim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'dajandarma komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve orman muhafaza ekipleri, yangın riski taşıyan bölgelerde 7 gün 24 saat devriye görevi yürütüyor.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde artan orman yangınlarına karşı denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Yangına neden olabilecek her türlü riski önlemek amacıyla jandarma komando, PÖH ve orman muhafaza görevlileri karadan devriye görevlerini sürdürüyor. Çalışmalara dron ve helikopterlerle havadan da destek veriliyor. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı ihmallerin telafisi yoktur. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi başladı
        Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi başladı
        Futbol sahası açan Yılmaz Erdoğan: Türkiye'de yetenek sıkıntısı yok, önemli...
        Futbol sahası açan Yılmaz Erdoğan: Türkiye'de yetenek sıkıntısı yok, önemli...
        Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Burhan Eşer getirildi
        Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Burhan Eşer getirildi
        Fethiye'de bisiklet tutkunları "sessiz sürüş" etkinliği düzenledi
        Fethiye'de bisiklet tutkunları "sessiz sürüş" etkinliği düzenledi
        Bodrum'da tarım arazisinde yangın, 2 hektar zarar gördü
        Bodrum'da tarım arazisinde yangın, 2 hektar zarar gördü
        Bodrum'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü