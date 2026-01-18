Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 12:01 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Arda Ö. (19) idaresindeki 48 AJV 964 plakalı kamyonet, Kıncılar Mahallesi Akbük mevkisinde yol kenarındaki eve çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan Arda Ö, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arda Ö, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza anında evde bulunan Düriye D'nin (71) ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin en büyük denizden içme suyu arıtma tesisi Muğla'da yapılacak
        Türkiye'nin en büyük denizden içme suyu arıtma tesisi Muğla'da yapılacak
        Muğla'dan geçen yıl 745 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı
        Muğla'dan geçen yıl 745 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı
        Datça'da badem ağaçları çiçek açtı
        Datça'da badem ağaçları çiçek açtı
        Muğla'da profesyonel boks gecesi düzenlendi
        Muğla'da profesyonel boks gecesi düzenlendi
        Marmaris'te kadınlardan 9 yıllık futbol geleneği Hem spor yapıyor hem stres...
        Marmaris'te kadınlardan 9 yıllık futbol geleneği Hem spor yapıyor hem stres...
        Muğla'da uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Muğla'da uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu