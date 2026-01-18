Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'dan geçen yıl 745 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'dan geçen yıl 85 bin ton su ürünleri ihraç edilerek 745 milyon dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:24 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:24
        Muğla'dan geçen yıl 745 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı
        DURMUŞ GENÇ - Muğla'dan geçen yıl 85 bin ton su ürünleri ihraç edilerek 745 milyon dolar gelir elde edildi.

        Kültür balıkçılığında ülkede önemli bir konumda bulunan Muğla'da, denizdeki çiftliklerde ve iç sulardaki tesislerde çoğunlukla alabalık, çipura, levrek, minekop ile sarıağız üretiliyor.

        Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde yetiştirilen balıklar, üretim alanından fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor. Tesislerde temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor.

        Balıklar, iç pazarın yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

        - Ülke ihracatının yaklaşık yüzde 35'i Muğla'dan

        Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, bölgede yetiştirilen balıkların taze soğutulmuş, dondurulmuş bütün, temizlenmiş, fileto ve füme olarak yurt dışına gönderildiğini söyledi.

        Muğla'nın tarım ve su ürünleri üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Baydar, "Geçen yıl 170 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildi, bunun da 85 bin tonu ihraç edilerek 745 milyon dolar gelir elde edildi. Ülke genelindeki 2,2 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 35'ini ilimiz gerçekleştiriyor." dedi.

        Muğla'dan yapılan su ürünleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığını anlatan Baydar, en fazla ürünü Avrupa Birliği ülkeleri ile Japonya, Rusya ve ABD'ye gönderdiklerini bildirdi.

        Seyfettin Baydar, Muğla'da 342 su ürünleri tesisi bulunduğunu kaydetti.

        Muğla'daki balıkçılık faaliyetlerinin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade eden Baydar, balık üretiminin yanı sıra dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesisindeki işçiler, fileto yapanlar, nakliye firmalarında çalışan işçilerle yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

