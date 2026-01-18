Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Datça'da badem ağaçları çiçek açtı

        Muğla'nın Datça ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:44 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:44
        
        Muğla'nın Datça ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.

        İlçeye bağlı Yaka, Reşadiye, Hızırşah ve Kızlan Mahallelerinde badem ağaçları çiçeklendi.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı.

        Beyaz ve pembe tonlara bürünen ağaçlarla güzel manzara oluşturan bahçeler çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

        Öte yandan Datça Belediyesi, 12-15 Şubat'ta düzenlenecek "Geleneksel Badem Çiçeği Festivali"nin hazırlıklarını sürdürüyor.

        Festival kapsamında, doğa yürüyüşleri, konserler ve çeşitli etkinliklerin yapılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

