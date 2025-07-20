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        Bodrum'da hissedilen hava sıcaklığı 36 dereceye ulaştı, sahillerde yoğunluk oluştu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığı 36 dereye ulaşırken, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:25
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        Bodrum'da hissedilen hava sıcaklığı 36 dereceye ulaştı, sahillerde yoğunluk oluştu
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığı 36 dereye ulaşırken, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Öte yandan, Kumbahçe Paşatarlası Sahili’nde tüm plaj şemsiyelerinin açık olması dikkati çekti.

        Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, 19 Temmuz’dan itibaren hava sıcaklığının aratarak Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’da mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerine çıkmasını beklediğini duyurdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün dereceler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık ise 41 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Bazı turistler denize girerek serinlerken bazıları ise şezlonglarda dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe Paşatarlası Sahili’nde tüm plaj şemsiyelerinin açık olması dikkati çekti.

        Öte yandan, Bitez, Gümbet, Ortakent, Türkbükü plajlarında da yoğunluk yaşandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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